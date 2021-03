CELANO. MAGGIORANZA COMPATTA: PROROGA APPROVAZIONE DEL BILANCIO. CONTESTABILE: “IL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 VERRÀ APPROVATO ENTRO E NON OLTRE I TERMINI PREVISTI”

In riferimento alle dichiarazioni del segretario del Pd locale Calvino Cotturone del 24 marzo, dove auspica la decadenza del consiglio comunale causa la mancata approvazione del bilancio di previsione 2021, il consigliere di maggioranza con la delega al bilancio Cinzia Contestabile, dichiara: “In uno stato di piena emergenza nazionale causato dalla pandemia, il termine per la deliberazione del bilancio con scadenza al 31-03-2021 è stato ufficialmente prorogato dal Governo, con art. 30, comma 4 del D. lgs N° 41 del 22-03-2021 a firma dell’attuale Ministro Pd Andrea Orlando, al 30 aprile 2021. Non si comprende quindi – continua Contestabile – come il consigliere di opposizione Cotturone possa fare queste dichiarazioni addirittura giorni dopo la suddetta proroga. Ricordo che lo stesso consigliere d’opposizione qualche giorno fa era stato già smentito dal Commissario prefettizio con una precisazione riguardo l’organizzazione dello screening.

Trovo gravissimo che un segretario di partito diffonda tali notizie senza prima aggiornarsi sull’argomento e sullo stato delle cose, solo per apparire sui giornali. Consiglio quindi al consigliere Cotturone di consultare prima tutta la documentazione.

Preciso inoltre che la maggioranza non è assolutamente nel caos, ma è molto lucida su tutti gli argomenti e ben salda sulla surroga dei due nuovi consiglieri ai quali diamo un caloroso benvenuto. A tal proposito ringraziamo i due rinunciatari che hanno declinato per iscritto la nomina per motivi lavorativi e personali. Diamo continuità e sostegno alla nostra forte squadra.

Ci tengo infine ad informare tutti i cittadini di Celano che il bilancio di previsione 2021 verrà approvato entro e non oltre i termini previsti.”