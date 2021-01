CELANO. MARTEDÌ 5 E MERCOLEDÌ 6 SCREENING COVID-19 GRATUITO PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE, IL SINDACO SANTILLI: RIENTRIAMO IN SICUREZZA

Celano, pronto lo screening Covid-19 per le scuole

In vista della riapertura delle scuole, sabato scorso l’amministrazione comunale ha inoltrato formale richiesta alla Protezione Civile della Regione Abruzzo per la fornitura di 1.000 test antigenici rapidi per la popolazione scolastica.

Avendo ricevuto risposta positiva dalla Protezione Civile, i tamponi verranno effettuati gratuitamente e volontariamente sia agli studenti di Celano della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, frequentanti anche istituti fuori del territorio comunale, sia al personale scolastico.

I test antigenici verranno effettuati nella struttura di catechesi in Piazza Santa Maria Valleverde riempiendo la modulistica (come già fatto per lo screening di massa) scaricabile al seguente indirizzo: https://comune.celano.aq.it/notizie/307553/tamponi-antigenici-covid-19

Gli orari di somministrazione sono i seguenti: martedi 5 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; mercoledì 6 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Sono esclusi dal test tutte le persone che: hanno sintomi che indichino un’infezione da Covid-19; sono attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo; sono sottoposte a test recentemente ed è in attesa di risposta; sono attualmente in quarantena o in isolamento; abbiano già programmato una data per un tampone; oltre ai bambini sotto i 6 anni.