CELANO. MASCHERINE PROTETTIVE BUTTATE PER STRADA, IL SINDACO SANTILLI: GESTO UMILANTE, PER CHI LE DEVE RACCOGLIERE E PER CHI LE HA DONATE

Vedere mascherine rotte buttate a terra è un fatto che si sta ripetendo in diverse città. Una mancanza di senso civico e di rispetto stigmatizzato dal Sindaco di Celano Settimio Santilli, il quale ha criticato il gesto.

“ Le mascherine sono quasi introvabili in commercio, se si rompono basta un punticino per ripararle. Buttarle a terra così, quasi con disprezzo, é veramente umiliante per gli operatori ecologici che le devono raccogliere e per chi ve le ha donate e portate a casa per la vostra salute e protezione.

Per chi non le avesse ancora ricevute o non ne ha avute a sufficienza basta chiamare il numero: 347 6348465 comunicando strada, civico e nominativo domiciliare. Ve le portano a casa. Abbiatene cura.

Aiutateci a farvi aiutare. Aiutiamoci a vicenda. Siate responsabili anche in questo, perché avete ampiamente dimostrato di saperlo essere”.