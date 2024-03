CELANO. MESSA IN RICORDO DI DON CLAUDIO RANIERI, CELEBRAZIONE DOMENICA DELLE PALME ALLE ORE 9.00, NELLA CHIESA DI SANT’ANGELO

Domenica prossima, domenica delle Palme è una delle ricorrenze più importanti della vita liturgica della chiesa cattolica. A Celano, nella chiesa di San Michele Arcangelo (Sant’ Angelo) ricorre anche la storica celebrazione delle 40 ore, giorno in cui tutta l’Arciconfraternita Sacro Monte di Pietà è riunita per questo importante appuntamento.

La Santa Messa sarà in ricordo di una delle figure più importanti della Città, il parroco Don Claudio Ranieri, scomparso lo scorso mese di novembre, Sacerdote che ha lasciato un’impronta indelebile a Celano.

“Domenica nella nostra chiesa oltre alla ricorrenza delle Palme ci saranno le 40 ore con l’esposizione del Santissimo”, ha spiegato il Priore dell’arciconfraternita Sacro Monte di Pietà Angelo Contestabile. “Un giorno importante per la nostra Arciconfraternita che noi vogliamo dedicare al ricordo del compianto Don Claudio Ranieri, il parroco di Celano che tanto ha fatto per la nostra comunità. Noi della chiesa di Sant’Angelo abbiamo un ricordo particolare di Don Claudio, lui era molto legato alla nostra congregazione religiosa così come noi eravamo legati a lui. Una Santa messa in suo ricordo è il minimo che potevamo fare”.