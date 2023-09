CELANO. MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE: COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA LA STANGA. SINDACO SANTILLI, INVESTIRE SULLA SICUREZZA È PRIORITARIO

Rendere le strade comunali più sicure, migliorando la viabilità anche in quelle arterie considerate periferiche ma che con il passare degli anni e con le nuove forme di mobilità stanno divenendo sempre più strategiche e frequentate dagli automobilisti e dai mezzi di trasporto ad uso commerciale e industriale

È sulla base di questi obiettivi che l’amministrazione comunale di Celano ha già avviato una serie di interventi di riqualificazione e di sistemazione per ottimizzare l’intero sistema viario comunale e intercomunale.

In tale ambito sono in via di conclusione i lavori di rifacimento del manto stradale su Via La Stanga e precisamente dall’incrocio di San Marcello fino all’incrocio con l’aviosuperficie. Tali lavori vanno a completare le opere di urbanizzazione conseguenti alla installazione della pubblica illuminazione.

Lo rende noto il Sindaco Settimio Santilli che aggiunge: “ I lavori sono senz’altro utili alla luce del costante aumento del traffico su questa importate strada di collegamento. Via La Stanga, infatti, è diventata una arteria ormai ritenuta strategica e nevralgica per l’intera Marsica essendo attraversata da tantissimi automobilisti dell’intero comprensorio che dalla Circonfucense si immettono sulla Tiburtina e viceversa, ma soprattutto da mezzi pesanti agricoli del Fucino e mezzi di trasporto rifiuti che si dirigono o provengono dall’impianto di trattamento rifiuti di Aciam S.p.A”.

Il progetto nasce in seguito ad un approfondito lavoro di monitoraggio dello stato di manutenzione delle strade del Comune. Tutta l’area ha infatti enormi potenzialità di sviluppo vista anche la sua prossimità all’autostrada A24/25 ed il suo posizionamento quanto mai strategico e in futuro sono previsti altri investimenti

“Per quanto concerne l’aviosuperficie nelle prossime settimane inizieranno specifici interventi di manutenzione straordinaria, ritenendola una importante infrastruttura, sia di protezione civile, che turistica sulla quale si può e si deve investire nei prossimi anni in maniera ancora più decisa e importante” – conclude il Sindaco Santilli.