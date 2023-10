CELANO. MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO. SANTILLI: FINANZIAMENTO DI 550.000 € PER VIA MURICELLE

Dopo gli interventi che si stanno concludendo nella zona nord di Celano e quello di prossima partenza in via Sardellino, abbiamo ricevuto un ulteriore finanziamento per la mitigazione del rischio idrogeologico in via Muricelle e Ponte Mancino, dove sarà necessario intervenire in particolare sulle due scarpate che delimitano le strade che sono diventate molto pericolose per la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica.

Salgono così a oltre 4 milioni di euro gli investimenti messi in opera dall’amministrazione per la messa in sicurezza del nostro territorio. Tuttavia, abbiamo preparato ulteriori schede progettuali per altre aree di Celano da presentare dal momento di pubblicazione di altri bandi, sintomo di un quadro chiaro delle necessità della nostra città.