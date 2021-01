CELANO. NASCE LA SALA STUDIO “PADRE OSVALDO LEMME”

Apre mercoledì 27 gennaio 2021 la Sala Studio intitolata a “Padre Osvaldo Lemme” e posta all’interno del complesso scolastico G. D’Annunzio. Lo spazio didattico ed interattivo, dotato di connessione wireless, di pc di ultima generazione e di scrivanie, avrà un ingresso autonomo rispetto alla scuola. “È una sala che consentirà agli studenti di avere uno spazio a disposizione sia per lo studio che per la lettura – dichiarano la delegata all’Istruzione Avv. Lisa Carusi e l’Assessore alla Città con delega alle Politiche Giovanili Piero Ianni – il tutto nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Era nostro dovere mettere a disposizione dei più giovani uno spazio nuovo, sicuro e sempre connesso con il mondo esterno – continuano i due amministratori – ci auspichiamo che questo spazio possa diventare un punto di riferimento ed un luogo di crescita culturale per i ragazzi, i quali, oltre ad essere il nostro futuro, sono gli unici che potranno generare sviluppo nella nostra città.”

L’accesso alla Sala Studio, visto il periodo pandemico, sarà possibile solo attraverso una prenotazione telefonica al numero 3533684860.

I giorni e gli orari di apertura sono i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.