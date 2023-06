CELANO. NUOVA VIABILITA’ CON LA CONCLUSIONE DEI LAVORI IN VIA SANTA CECILIA

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione di Via Santa Cecilia, ovvero di una arteria stradale fondamentale per lo snodo del traffico veicolare verso la Clinica Immacolata e verso Avezzano. Una nuova strada completamente ammodernata che potrà favorire anche una gestione dei sensi di marcia diversi e migliori rispetto agli attuali.

Lo rende noto il Vicesindaco Piero Ianni, con delega alla città che tiene a sottolineare come “il risultato sia da accogliere con enorme soddisfazione in quanto tutto lo svolgimento degli interventi e delle opere di modernizzazione ha richiesto tempo, impegno e lungimiranza da parte dell’amministrazione comunale, ma oggi il risultato è evidente per tutti”.

“Con l’apertura al traffico veicolare di via Santa Cecilia – sottolinea ancora Il Vicesindaco Ianni – potrà essere rimodulata anche la mobilità veicolare, decongestionare la parallela via Vestina che al momento è l’unica via di collegamento tra Celano e Avezzano, ma soprattutto alleggerire il traffico verso la Clinica L’Immacolata che era uno dei principali obiettivi da raggiungere per favorire gli utenti che vi si recano”.

“Un altro aspetto da considerare è quello relativo allo stato di urbanizzazione dell’intera zona che oggi, grazie anche ai lavori relativi ai sottoservizi, fogne, acquedotti, intubamento fossi, ma anche di marciapedi e pubblica illuminazione vede uno sviluppo abitativo importante, bello e decoroso, a testimonianza che lì dove l’amministrazione è in grado di dare risposte in termini di servizi, il cittadino risponde con maturità e consapevolezza”.