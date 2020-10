CELANO. NUOVO CASO DI CORONAVIRUS IN CITTA’

“Nella tarda serata di ieri mi è stata notificata la nota dalla Asl nella quale mi si comunica 1 caso positivo al Covid19 di una persona di Celano”, ha scritto il Sindaco Settimio Santilli sulla sua pagina FB.

“La persona è risultata ASINTOMATICA e fa parte di un ceppo familiare messo in sorveglianza speciale in quarantena già da giorni. Lo stesso ceppo familiare si trova interamente in buono stato di salute.

I CONTAGIATI ATTUALI NEL COMUNE DI CELANO SONO 18”