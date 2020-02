CELANO. ONDATA DI FURTI NELLA ZONA DELLA TIBURTINA

Raid notturno dei ladri tra i comuni di Celano ed Aielli nella zona della Tiburtina Valeria, a farne le spese alcune attività commerciali. I ladri hanno colpito la D & C ceramiche e un autofficina, dove hanno tentato di portare via un’autovettura, ma senza successo.

Successivamente si sono introdotti in un’altra azienda (Mascitti), dove hanno rubato del gasolio da un automezzo, furto ripreso dalle videocamere di sorveglianza.

Infine si sono recati prima alla Icofer qui dopo aver disattivato l’antifurto, hanno portato via diverso materiale e successivamente in un autolavaggio dove però non sono riusciti nel loro intendo.

A dare l’allarme i proprietari delle attività commerciali, che hanno chiamato le forze dell’ordine, su questi episodi stanno indagando i Carabinieri delle stazioni di Celano e Cerchio.