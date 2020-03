CELANO. PAGAMENTO DEI TRIBUTI, IL COMUNE SOSPENDE I PAGAMENTI FINO AL 31 LUGLIO

“ L’amministrazione comunale”, ha spiegato il sindaco Settimio Santilli, “per quanto di propria competenza ha approvato le seguenti misure: sospensione fino al 31 luglio degli avvisi di accertamento e di solleciti di pagamento per la riscossione di tributi ed entrate patrimoniali comunali antecedenti il 2020 (Imu, Tari, Tasi, Icp, Tosap, Refezione scolastica, Trasporto scolastico, fitti attivi, luci votive, loculi, dehors) salvo gli atti necessari ad evitare la maturazione di eventuali prescrizioni; dei pagamenti antecedenti il 2020 inerenti la rateizzazione speciale (Imu, Tari, Tasi, Icp, Tosap, Refezione scolastica, Trasporto scolastico, fitti attivi, luci votive, loculi, dehors, nido) sin dal mese di marzo il primo cittadino ha anche precisato che per effetto di tale sospensione, nel mese di agosto, il cittadino non si vedrà cumulare il pagamento delle rate non pagate, ma diversamente, si troverà a riprendere il pagamento delle rate sospese nel rispetto dei piani di rateizzazione autorizzati, che si intenderanno prorogati per la durata della sospensione. “Tali misure”, aggiunge ancora Santilli, “verranno ulteriormente adeguate ad eventuali successive disposizioni da parte delle competenti autorità sovracomunali. Per quanto concerne Imu, Tari, Tasi 2020, le scadenze non sono imminenti, ma in ogni caso dipendendo da direttive statali, siamo in attesa che queste eventualmente avvengano nel mese di aprile, pronti per intervenire”.

Il sindaco di Celano ha rinnovato l’invito ai cittadini a rispettare le regole di condotta previste per questa situazione emergenziale. “Non siete soli”, ha concluso, “ dobbiamo fare tutti la nostra parte”. Come Celano anche altri comuni in tutta Italia stanno cercando di fare del tutto per andare incontro ai cittadini. Municipalità ed altri enti che comunque attendono di vedere quali saranno le decisioni che il Governo ha intenzione di prendere ed adottare ci si augura in brevissimo tempo, soprattutto considerando che molte attività sono ferme ormai da diverso tempo, una situazione di precarietà economica che coinvolge moltissimi italiani e e che deve essere affrontata con tempestività.