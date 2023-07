CELANO. PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO VIA LIBERA AL PIANO DEI TRASFERIMENTI, SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI ARREDI DELLE SEDI

Il buon mantenimento dell’edilizia scolastica e della completa sicurezza delle strutture è stato da sempre tra gli obiettivi prioritari dell’amministrazione Santilli. In questo delicato settore attualmente il Comune di Celano può vantare edifici scolastici all’avanguardia in termini di supporto tecnologico e di adeguamento alle normative vigenti.

Con tali presupposti per l’anno scolastico 2023-2024, in vista dei prossimi lavori che interesseranno i plessi scolastici delle scuole dell’Infanzia in piazza Aia e in via Piccolomini, è iniziato il piano di trasferimento, smaltimento, sostituzione e integrazione degli arredi di entrambe le sedi nella struttura sita a Madonna delle Grazie.

L’attuale popolazione scolastica di Madonna delle Grazie (Scuola media), sempre a partire dall’anno scolastico 2023-2024, verrà invece trasferita nella nuova scuola in fase di ultimazione dei lavori sita in via Della Torre.

Il comando della Polizia Locale Marsica dalla attuale sede in Piazza Aia verrà trasferito definitivamente in Via Stazione, in zona scalette nella ex sede del Centro Vaccinale.