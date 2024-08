CELANO. PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA IL PROGETTO ANNO FEDERICIANO

Un vecchio adagio recita che è sempre difficile confermarsi ad alti livelli per il secondo anno consecutivo, ma l’Anno Federiciano sembra voler decisamente andare controcorrente. Nella graduatoria stilata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali relativa ai progetti ammessi a finanziamento, infatti, il Comune di Celano figura al 130° posto a livello nazionale.

Il Decreto riguarda il progetto “Anno Federiciano 2024” che é stato ammesso a finanziamento, appunto, per il secondo anno consecutivo. Un risultato lusinghiero che merita senz’altro di essere rimarcato in quanto il Ministero ha disposto il contributo economico dopo aver riconosciuto la qualità del progetto culturale e la valenza storica e turistica dell’iniziativa.

“Si tratta di un riconoscimento molto importante, considerando il fatto che siamo “soltanto” alla seconda edizione – sottolinea il Sindaco Settimio Santilli – e questo risultato deve essere un vanto non solo per l’amministrazione comunale, ma per l’intera città di Celano”.

Una ulteriore testimonianza della qualità e della lungimiranza delle scelte dell’attuale Amministrazione Comunale nel programmare, organizzare e promuovere un evento di alta qualità, che ha attirato a Celano un gran numero di visitatori e turisti. Le giornate federiciane, infatti, ricche di appuntamenti e di iniziative culturali, hanno trasformato per quattro giorni Celano in un antico Borgo Medievale, rievocando una parte della storia e delle tradizioni che hanno contrassegnato la Città. Un evento storico e culturale di grande rilevanza, senz’altro da annoverare tra gli appuntamenti più rilevanti del panorama nazionale, che verrà riproposto, con temi ad hoc, anche nei prossimi anni.