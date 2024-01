CELANO PIANGE LA MORTE DI PADRE FERNANDO TACCONE AVEVA 84 ANNI

È tornato alla Casa del Padre il sacerdote dell’Ordine dei Passionisti padre Fernando Taccone che si è spento serenamente all’età di 84 anni nel convento Casale S. Arcangelo di Rimini, dove si era ritirato per continuare il suo apostolato e gli studi filosofici e teologici. Padre Fernando era entrato nell’Ordine dei Passionisti di San Gabriele giovanissimo e compiuti gli studi sacerdotali aveva ricoperto incarichi per l’Ordine in vari conventi d’Italia e all’estero lasciando di sé segni indelebili presso le comunità ospitanti.

Una notizia, quella della morte di padre Fernando Taccone, che ha suscitato profonda commozione in tutta la comunità celanese, a lui molto legata.

Padre Fernando era rimasto legato a Celano città in cui era nato e dove vivono ancora molti parenti

“La morte di Padre Nando Taccone mi ha colto molto di sorpresa lasciandomi un grande senso di nostalgia”, ha commentato il Sindaco Settimio Santilli.

“Mi legava a lui un rapporto sincero e speciale che si era rafforzato in due momenti difficili e complicati della mia vita in cui lui in maniera spontanea e naturale mi sostenne con la fede, l’unica ancora di salvezza a cui appigliarsi quando non si vede luce in fondo al tunnel.

Oltre che un passionista, è stato un grande teologo, oratore, predicatore, cultore della parola di Dio e Gesù Cristo.

Ho ascoltato spesso le sue prediche; non erano mai banali, né nei vocaboli che usava, né in come li usava.

Era profondo, catturava l’attenzione e la riflessione che poi ti portavi a casa per giorni. Era un pozzo di cultura, di conoscenza e di sapere.

A lui non si poteva dire di no quando aveva in mente un’iniziativa. Ti trasmetteva il suo entusiasmo, il suo intendere la vita solo come un privilegio che prima o poi ha un termine per tutti indistintamente.

Il 24 settembre dello scorso anno ho avuto per l’ennesima volta l’onore e il piacere di presenziare a uno del libri per cui si era speso di più:

“Il Dizionario. Passione di Gesu Cristo”.

“È la prima opera enciclopedica che pone al centro la Croce e il suo annuncio al mondo intero. Le 166 voci che lo compongono, con un linguaggio chiaro, avvincente ed accessibile a tutti, spaziano tra le varie discipline: dalla Sacra Scrittura alla teologia, dalla spiritualità alla mistica, dalla liturgia alla devozione e alla pietà popolare, dalla storia all’archeologia, dalla filosofia alla cultura, dall’arte all’ecologia.

Il Dizionario è uno strumento pastorale prezioso che pone solide basi bibliche, dottrinali e liturgiche, stimola l’esperienza spirituale personale e allarga l’orizzonte culturale, per una nuova evangelizzazione, per un’efficace promozione umana, per un autentico dialogo interreligioso e per offrire luce sul mistero della sofferenza di fronte alle “croci” della società contemporanea.”

Sei stato un grande Padre Nando, buon viaggio”.