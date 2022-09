CELANO. POTENZIATO IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI: CON IL NUOVO ANNO SCOLASTICO ENTRA IN FUNZIONE IL TERZO SCUOLABUS

In vista dell’imminente avvio del nuovo anno scolastico, l’Amministrazione Comunale ha adottato un provvedimento con il quale, in un’ottica di miglioramento del trasporto e della sicurezza dei bambini, si dispone l’ampliamento del servizio di trasporto scolastico, con un ulteriore scuolabus a supporto dei 2 già in servizio. L’introduzione del terzo scuolabus è stata determinata dal fatto che, secondo le stime prodotte dagli uffici sociali del Comune, si prevede un aumento del numero degli alunni provenienti dai borghi e case sparse. Da qui la necessità di attivare il terzo pulmino al fine di evitare l’aumento di tratte da inserire nei percorsi e soprattutto di garantire l’incolumità e la sicurezza dei bambini trasportati.

“Come Amministrazione abbiamo sempre riservato ai temi della scuola una particolare attenzione, adottando in questi anni una serie di provvedimenti che potessero garantire alle famiglie e ai bambini servizi sempre migliori e funzionali. Con l’introduzione del terzo pulmino – dice Lisa Carusi, assessore comunale all’Istruzione – è nostra intenzione rendere il servizio più agevole e confortevole per il fabbisogno degli alunni”.

Le domande per usufruire del servizio di trasporto scolastico devono essere presentate entro il prossimo 20 settembre. Ogni informazione a riguardo è reperibile sul sito comunale.