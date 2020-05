CELANO. PREMIO IN BUSTA PAGA PER I DIPENDENTI DELLA RA

Premio in busta paga per i dipendenti della Residenza Assistenziale Santa Maria Valle Verde di Celano

Un premio, come riportato da info media news, che sottolinea come all’interno della struttura via sia un rapporto basato sulla stima reciproca.

Agli operatori è stato dato un premio per il loro impegno per aver continuato a lavorare nonostante il pericolo Coronavirus.