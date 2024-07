CELANO, PRESENTATO IL CALENDARIO ESTIVO 2024: UN VIAGGIO A 360 GRADI TRA CULTURA, STORIA, CINEMA, MUSICA ED ENOGASTRONOMIA

Questa mattina, nella splendida cornice del Castello Piccolomini di Celano, è stato presentato il calendario estivo 2024, un programma di eventi dove il comune denominatore per ogni evento, iniziativa ed artista è la qualità e che promette un viaggio a 360 gradi tra cultura, storia, cinema, musica ed enogastronomia. Tra le iniziative di punta della stagione estiva spiccano la seconda edizione della rassegna Jacovella Film Festival, la quarta edizione del Festival AdArte e la seconda edizione dell’Anno Federiciano, durante il quale si svolgerà anche l’ormai rinomata manifestazione “Bastioni e Bastimenti”.

La rassegna Jacovella Film Festival, voluta dal Presidente del Consiglio Comunale Silvia Morelli, giunge alla sua seconda edizione con una serie di cortometraggi che raccontano storie di donne e uomini esemplari, focalizzandosi sul cinema sociale. “La manifestazione Festival Jacovella cinema per il sociale è arrivata alla sua seconda edizione. Il progetto che sarà presto istituzionalizzato mira a sensibilizzare le persone alla trattazione di argomenti particolarmente delicati. Mira a far emergere uomini e donne esemplari che nella vita si sono distinti per opere e azioni. Presentatrice sarà la celanese Valentina Marcanio, madrina della serata Stefania Orlando, direttore artistico l’attore Corrado Oddi. Evento realizzato in collaborazione con il comitato dei santi martiri ed ARCAT” – comunica la Presidente Morelli.

Il Festival AdArte, diretto dal Maetro Davide Cavuti e sostenuto dall’assessore alle politiche giovanili del Comune di Celano, Antonella De Santis, torna per la quarta edizione con ospiti d’eccezione quali Gabriele Cirilli, Nesli, Mogol e Luca Barbarossa.

“Nesli, rapper e cantautore italiano, fratello minore del famoso Fabri Fibra, sarà a Celano il prossimo 27 luglio. Il suo spettacolo rappresenta un primo appuntamento, che oltre a dare il via al cartellone di Adarte 2024, segna un modo per confrontarsi con i nostri giovani, con i quali vogliamo dialogare e ritrovarci. Riteniamo altresì fondamentale il lavoro sinergico con le associazioni e gli artisti, ma anche con le famiglie, tutti insieme a lavorare per una crescita culturale ed una valorizzazione sociale che sono alla base dei nostri obiettivi” – dichiara l’Assessore De Santis.

Infine, l’Anno Federiciano, sotto la direzione artistica di Cesare Paris, rappresenta un viaggio nel tempo che ci porterà a rivivere gli eventi storici che hanno segnato, in passato, il destino della città di Celano.

Prima dell’inizio della conferenza stampa, è stato sottoscritto un importante accordo di valorizzazione del Castello Piccolomini di Celano tra il Comune di Celano, il Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo (MAN) di Chieti e la Direzione Regionale Musei d’Abruzzo. La firma dell’accordo è stata apposta dal Sindaco di Celano e dal dottor Massimo Sericola, segnando un passo significativo per la promozione e la valorizzazione, appunto, del patrimonio storico e culturale del territorio.

L’amministrazione comunale desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutte le associazioni che hanno collaborato alla realizzazione degli eventi in programma, al direttore artistico dell’Anno Federiciano, Cesare Paris, e a tutto lo staff del Sindaco che, instancabilmente e dietro le quinte, lavora per l’organizzazione e la riuscita di queste manifestazioni.

Con questo ricco calendario estivo, Celano si conferma come un punto di riferimento per chi cerca esperienze culturali di alta qualità, ma allo stesso modo, momenti di svago, immersi in un contesto storico unico e affascinante.