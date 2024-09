CELANO. PROSEGUE LA RIQUALIFICAZIONE DEI BORGHI. DOPO STRADA 14, ASSEGNATI I LAVORI PER IL RINNOVO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI BORGO OTTOMILA

L’amministrazione comunale di Celano, dopo la riqualificazione della piazza Regina della Pace e i lavori in corso per il nuovo campo sportivo polivalente a Borgo Strada 14, ha provveduto ad assegnare i lavori per l’implementazione ed il rinnovo del sistema di illuminazione pubblica di Borgo Ottomila per le seguenti strade: via Luco dei Marsi; via Aielli; via Ortucchio; via Pescina; via Avezzano.

Questo intervento, oltre a quello relativo alla conclusione dei lavori di ristrutturazione della chiesa di Borgo Ottomila, è stato intrapreso a seguito di una serie di incontri con i residenti, nel corso dei quali sono emerse delle problematiche riscontrate dalla comunità, una delle quali, appunto, consisteva nella necessità di dotare borgo Ottomila di un nuovo ed efficace impianto di illuminazione pubblica.

“Sono soddisfatto per l’assegnazione dei lavori per la pubblica illuminazione – dice l’assessore ai Borghi Valeriano Fidanza – in quanto l’intervento rientra in un progetto molto più ampio di riqualificazione dei Borghi Strada 14 e Ottomila, per il quale sono previste ulteriori opere di manutenzione. Inoltre, abbiamo intrapreso un importante dialogo costruttivo con la Regione a seguito della convenzione recentemente sottoscritta per le aree di sedime, provenienti dalla riforma agraria”.

Il progetto della pubblica illuminazione, che prevede un investimento di 90 mila euro, partirà tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.