CELANO. PROSEGUE LOTTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONTRO L’ABBANDONO DEI RIFIUTI. VICESINDACO IANNI: È UNA QUESTIONE DI CIVILTÀ E DI DECORO URBANO

Tempi duri per chi abbandona i rifiuti a Celano. I controlli sono stringenti e per i furbetti è sempre più difficile farla franca. L’amministrazione comunale, infatti, è sempre più impegnata a contrastare costantemente gli episodi di abbandono dei rifiuti sul territorio comunale.

Negli ultimi giorni, grazie al lavoro svolto dalla Polizia Locale Marsica e all’ausilio delle fototrappole installate nel territorio, per scoraggiare comportamenti maleducazione e inciviltà, sono state comminate sanzioni per altrettanti abbandoni segnalati e verificati in piazza Aia. L’azione congiunta ha portato all’individuazione dei responsabili che verranno sanzionati a norma di legge.

“È inaccettabile vedere rifiuti abbandonati che deturpano l’aspetto della Città, rappresentando anche un pericolo per la salute pubblica. E’ una questione che riguarda tutta la cittidinanza – osserva il Vicesindaco Piero Ianni, con delega alla Città ─ perché poche persone rischiano di vanificare il comportamento corretto e puntuale di molti cittadini che ogni giorno contribuiscono alla tutela dell’ambiente con una corretta raccolta differenziata”.

Il Comandante della Polizia Locale Marsica, Avv. Luca Montanari, a tal proposito, tiene a sottolineare che “i controlli aumenteranno e interesseranno sempre più porzioni del territorio comunale al fine di garantire un monitoraggio ottimale dello situazione. L’intensificarsi dei sopralluoghi e dell’attività di sorveglianza ha anche lo scopo di fungere da deterrente e scoraggiare eventuali trasgressori che, esagerando con il deposito di rifiuti, potrebbero incorrere in reati di carattere penale”.

“Sulla questione è necessaria una maggiore consapevolezza – aggiunge il Vicesindaco Ianni – è un impegno di tutti per mantenere pulita e decorosa la nostra città per questo chiediamo a tutti di fare la propria parte e di non abbandonare i rifiuti per strada o nel centro storico”

“Sanzionare chi abbandona i rifiuti è un segno di rispetto nei confronti dei cittadini che al contrario dimostrano un grande senso civico e di responsabilità. Continueremo con i controlli da parte della Polizia Locale, che ringrazio per la sensibilità e per la solerte attività d’indagine” – conclude il Vicesindaco Ianni.