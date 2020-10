CELANO. QUATTRO NUOVI CONTAGI DA COVID-19

Riportiamo il post del Sindaco Settimio Santilli:

Buongiorno e buon mercoledì.

AGGIORNAMENTO COVID.

In tarda serata di ieri mi è stata notificata la nota dalla Asl nella quale mi si comunicano 4 nuovi casi positivi al Covid19 di persone di Celano.

Le persone fanno parte di 3 ceppi familiari diversi e si trovano in buono stato di salute. Tutti i contatti stretti sono stati messi in sorveglianza speciale in quarantena.

C’è un rilassamento generale diffuso negli atteggiamenti e comportamenti che sta creando seri problemi col numero dei contagi, che così facendo non può che andare a peggiorare innescando forti criticità sanitarie.

Raccomando quindi una ATTENZIONE ASSOLUTA al rispetto delle regole da parte di tutti.

I CONTAGIATI ATTUALI NEL COMUNE DI CELANO SALGONO A 19