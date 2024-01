CELANO. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BORGO STRADA 14 E CAMPO SPORTIVO DON LUIGI DI SUMMO

L’Amministrazione comunale di Celano ha da tempo inserito nel programma elettorale i lavori di riqualificazione del quartiere rurale di Borgo Strada 14. Ora il progetto diventerà una realtà. A breve partirà il cantiere per la ristrutturazione della Piazza di Borgo Strada 14, che sarà direttamente collegato anche alla riqualificazione del campo sportivo Don Luigi Di Summo.

“Con soddisfazione e orgoglio – dichiara il consigliere comunale Valeriano Fidanza, delegato allo sport e ai Borghi – annuncio l’avvio di questo progetto, atteso dai residenti del borgo, perché così Celano avrà una nuova struttura sportiva, integrata e aperta a tutti. Con la riqualificazione della piazza, poi, Strada 14 assumerà sempre più la connotazione di un borgo a misura d’uomo, vivibile, decoroso e con strutture all’altezza”.

I lavori prevedono nello specifico: la creazione del sagrato della Chiesa Madonna regina della Pace; la nuova pavimentazione della Piazza; una nuova illuminazione ed arredo urbano di questa; la predisposizione di passaggi carrabili; il rifacimento e la messa a norma dei marciapiedi e degli spartitraffico; la riqualificazione della pertinenza dell’area parrocchiale, con la realizzazione della relativa area a verde.

“Il sostanzioso e rilevante intervento – aggiunge il consigliere Fidanza – ha l’obiettivo di realizzare un progetto importante sotto l’aspetto sociale, con l’obiettivo di investire risorse adeguate per riqualificare e rinnovare questa importante porzione di area comunale”.

La piazza che ad oggi non ha una denominazione, al termine dei lavori dovrà per forza di cose averla. È stato fatto un primo rapido sondaggio tra i residenti di Borgo Strada 14, che preferirebbero una denominazione semplice legata alla prospiciente chiesa Madonna Regina della Pace e dunque la denominazione potrebbe essere Piazza della Pace.

Per quanto concerne invece il campo Don Luigi Di Summo, attualmente in pozzolana, è stato pubblicato il bando di gara per 1.095.000 euro per l’adeguamento e il completamento dello stesso in una struttura polivalente in erba sintetica dove praticare diverse discipline tra cui calcio, rugby, football americano ed hockey su prato.

“Ringrazio i residenti che con le loro proposte e i loro suggerimenti hanno saputo stimolare in maniera opportuna l’amministrazione comunale affinché questo intervento fosse inserito nelle opere pubbliche da realizzare”- conclude il consigliere Fidanza.