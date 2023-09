CELANO. SABATO E DOMENICA SCREENENG GRATUITODEL DIABETE MELITO, EVENTO ORGANIZZATO DALL’AVIS CITTADINA E IL P.O. DI AVEZZANO

L’ AVIS di Celano, in collaborazione con l’Unita’ Operativa di Diabetologia del P.O. di Avezzano, organizza , sabato 16 e domenica 17 settembre, due mattinate di screening gratuito del diabete mellito.

Malattia che colpisce circa 7 persone ogni 100, il diabete mellito tipo 2 è una malattia che coinvolge sempre più persone , anche giovani, e, se non individuata e trattata precocemente, può portare a gravi complicanze cardio-cerebro vascolari, renali, oculari etc.impattando in maniera drammatica sulla qualità di vita. In linea con la progettualità del PNRR, le iniziative di prevenzione a livello locale diventano un mezzo fondamentale per l’individuazione dei soggetti a rischio o dei soggetti con diabete misconosciuto.

L’AVIS, sempre pronta a mettersi in campo per la salute dei cittadini, ha scelto la sede dell’Auditorium di Celano per una ” due giorni di prevenzione” di cui si sentiva bisogno da tempo. Un plauso va agli organizzatori e agli operatori tutti che offrono il loro tempo libero per questa ed altre iniziative volte a tutelare la salute ed il benessere del cittadino.