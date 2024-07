Celano. Si spacciano per incaricati di società di energia e gas ingaggiate dal municipio, dal comune arriva la smentita, il servizio non è nostro prestate attenzione

“A seguito di alcune segnalazioni pervenute dai cittadini, che descrivono situazioni anomale riconducibili a persone che si presentano a domicilio a nome di un’azienda di servizio di energia elettrica e gas incaricata dal Comune, si comunica che l’Ente non ha in essere alcun servizio di tal genere” si legge in una nota pubblicata sulla pagina dell’Ente.

“Si invitano pertanto, i gentili cittadini a rifiutare qualsiasi ingresso nelle proprie abitazioni di queste persone non identificate e assolutamente non autorizzate.”Si invitano pertanto, i gentili cittadini a rifiutare qualsiasi ingresso nelle proprie abitazioni di queste persone non identificate e assolutamente non autorizzate.”

In caso qualcuno si accorga di questi soggetti allerti immediatamente le Forze dell’Ordine.