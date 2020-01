CELANO.SICUREZZA IN CITTÀ ROCCHESINI: LUNEDÌ PRIMO TAVOLO CON IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Spaccio di droga e sicurezza, rimane alta l’attenzione in città.

Lunedì prossimo si terrà un primo incontro tra il consigliere con delega alla sicurezza Simplicio Rocchesini ed il comandante della polizia locale Giuseppe Fegatilli, nel quale si stabilirà una strategia di intervento. Come aveva già annunciato Rocchesini, si dovrebbe procedere con l’attenzionare le zone più a rischio, sia del centro che della periferia, controlli per verificare i contratti d’affitto di molte abitazioni dove risiedono extracomunitari. Ma non solo questo, sul tavolo infatti, anche le problematiche legate agli schiamazzi notturni e alla sporcizia nel centro città e centro storico, soprattutto nei fine settimana, altra nota dolente che da tempo ha innescato una serie di proteste da parte di molti abitanti di questi quartieri.

Una tematica importante e molto sentita in città dove appena qualche giorno fa, dopo la denuncia dei titolari di alcuni esercenti pubblici del centro città che evidenziavano come il fenomeno dello spaccio fosse diffuso e sotto gli occhi di tutti, il consigliere con delega alla sicurezza (appena nominato), Simplicio Rocchesini, aveva annunciato, in comune accordo con il sindaco Santilli, l’onorevole Filippo Piccone, il vicesindaco Angela Taccone e altri soggetti preposti ad affrontare il tema sicurezza, una serie di iniziative da concretizzare a stretto giro per affrontare tale delicata situazione.