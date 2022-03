CELANO: STORIA, ARTE E DEVOZIONE SU “TELEMAX”

Al via domenica 20 marzo un ciclo di 6 puntate, in diretta da altrettante chiese di Celano, su “Telemax”, televisione regionale abruzzese, sul canale 12 del digitale terrestre. Fulcro del programma, intitolato “La Santa Messa a Celano. Viaggio tra storia ed arte”, vedrà la partecipazione straordinaria della Diocesi dei Marsi e la presenza di Sua Eccellenza il Vescovo, Monsignor Giovanni Massaro, che officerà la Santa messa domenica 3 aprile (ore 9) nella Chiesa di San Giovanni Battista. La trasmissione rappresenta l’occasione per promuovere, dal punto di vista artistico e religioso la Città di Celano come perla storica della Marsica e della regione Abruzzo. Le sei puntate saranno realizzate da APK TV Produzioni Televisive (www.apktv.it.), con la regia di Massimo Scafati, da un’idea della giornalista e speaker dott.ssa Orietta Spera. A quest’ultima il compito di presentare il programma, voluto dall’Amministrazione comunale di Celano, che supporta il progetto fattivamente. “La Santa Messa a Celano”, vedrà il coordinamento dell’amministrazione comunale insieme alle Confratenrite di Celano, storiche identità locali di Celano. Per quanto riguarda la parte teologica e spirituale, nonché organizzativa in merito alle messe, mentore speciale è Don Gabriele Guerra, sacerdote della parrocchia celanese “Sacro Cuore”. Puntando un faro sulla Via Crucis, sarà proprio nella parrocchia del Sacro Cuore che verrà prodotta una settima puntata della trasmissione. La trasmissione delle Messe sul canale 12 del digitale terreastre mira oltretutto a far visionare le medesime a tutti gli anziani che per il fatto del contingentamento delle presenze dovute alle misure anti-Covid 19 non possono essere presenti fisicamente alle celebrazioni nelle chiese.

Tra i propositi di base c’è anche quello di coinvolgere quanti più giovani possibili all’ascolto della Messa facendoli interessare principalmente all’approccio con le fasi della messa, in una città “credente”, che vive da sempre il culto cristiano con molto fervore. Tra gli interventi previsti del Professor Giuseppe Grossi, storico di chiara fama e del noto critico d’arte, Professor Massimo Pasqualone (entrambi abruzzesi), che si occuperanno di divulgare una raccolta di informazioni a carattere storico, artistico ed archeologico a tema; una sorta di corollari, di “contributi eruditi” ma comunque accessibili a tutti, al servizio di una città come Celano che, cuore dell’Abruzzo storico, merita di essere visitata. Primo appuntamento, quindi, con “La Santa Messa a Celano. Viaggio tra storia ed arte”, domenica 20 marzo, dalle ore 10,30 circa, su “Telemax”, televisione regionale, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale di Celano, avv. Silvia Morelli. Il programma, verrà trasmesso in streaming in tutto il mondo, per essere fruibile dalle comunità italiane all’estero. Officia, a Santa Maria Valleverde, prima tappa di questo percorso, Padre Giancarlo Liucci.