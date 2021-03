CELANO. SURROGA IN CONSIGLIO COMUNALE, FIDANZA E IACUTONE UFFICIALMENTE CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA

Il Consiglio comunale ha provveduto alla surroga dei due candidati non eletti Valeriano Fidanza e Dino Iacutone.

La maggioranza sempre più unita e compatta fa gruppo e si stringe intorno ai due nuovi consiglieri, ribadendo ed evidenziando ancora una volta la forza e l’uniformità della squadra.

Esprime tutta la sua soddisfazione il neoconsigliere Valeriano Fidanza che dichiara: “Ringrazio il Consiglio comunale per la fiducia, in fin dei conti era questo il mio unico obiettivo quando scelsi di candidarmi con la lista ‘Una Città da Amare’ durante le elezioni dello scorso settembre. Sono a disposizione di tutti i cittadini per il bene del mio e del nostro paese. Accettare l’incarico era un atto dovuto, non solo per tutte quelle persone che mi hanno scelto e votato alle urne, ma per senso di responsabilità nei confronti di una città che in questo periodo ha bisogno di reagire. Sono giovane e affronterò questa sfida con umiltà e voglia di imparare, nella speranza di riuscire a dare il mio contributo sempre per il bene di Celano.”

“Sono molto soddisfatto per l’incarico che io considero di enorme responsabilità – dichiara il neoconsigliere Dino Iacutone – è un dovere nei confronti di tutti quei cittadini che mi hanno sostenuto e votato nell’elezioni dello scorso settembre. Ringrazio i colleghi del Consiglio comunale per avermi dato fiducia, sono a loro disposizione e soprattutto sono a disposizione del Commissario prefettizio e di tutti i cittadini di Celano, per il bene della nostra Città.”