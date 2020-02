CELANO. TENTATO FURTO IN VIA BENEDETTO CROCE

Segni di forzatura sulle finestre in un’abitazione in via Benedetto Croce a Celano. A dare l’allarme del tentato furto è la proprietaria attraverso un post sui social. Nei scorsi giorni squadre di ladri non hanno dato pace ad abitazioni ed attività del comprensorio celanese.