CELANO. VACCINAZIONI ANTICOVID-19, INFORMATIVA DEL COMUNE

Viste le notevoli richieste oggi pervenute, si informa la cittadinanza che, d’intesa con la Asl locale, la giornata di vaccinazioni programmata per sabato 15 maggio 2021 presso il distretto sanitario di Celano, sarà articolata come segue:

➡️ Mattina dalle ore 09:00 alle ore 13:00 tutti gli OVER 80 ed i soggetti fragili non ancora vaccinati e già inseriti in piattaforma, i quali verranno convocati direttamente dal personale Asl;

➡️ Pomeriggio – Open Day – dalle ore 15:00 alle ore 19:00 tutti gli OVER 60, ai quali verrà somministrato il vaccino AstraZeneca.

cittadini OVER 60 potranno prenotarsi al numero 0863-7954237 del Punto Covid comunale nei seguenti giorni e orari:

– Giovedì 13 (oggi) dalle ore 17:00 alle 19:00;

– Venerdì 14 (domani) dalle ore 09:00 alle ore 14:00

Coloro i quali si prenoteranno verranno contattati direttamente dal personale Asl.