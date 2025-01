CEPAGATTI (PE): IMPRENDITORE AGRICOLO DENUNCIATO PER POSSESSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Nel corso del fine settima, nel contesto delle operazioni predisposte per il contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nel corso di un servizio di pattuglia il personale del Comando Stazione Carabinieri di Cepagatti (PE) procedeva al controllo in località Santa Teresa di Spoltore (PE) di un signore che camminava a piedi lungo la via cittadina.

L’uomo, che si accertava essere un imprenditore agricolo di 57 anni, domiciliato in quella frazione, con precedenti di polizia per reati contro la persona, era stato notato passeggiare mentre fumava una sigaretta artigianale che successivamente si accertava essere stata confezionata con una sostanza stupefacente del tipo marijuana.

L’episodio portava i Carabinieri ad approfondire le verifiche con una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo in Spoltore (PE), durante la quale, il forte odore emanato portava gli operatori a rinvenire, riposte sotto al letto di quella camera, infiorescenze ed altre parti vegetali riconducibili alla medesima sostanza stupefacente, per un peso complessivo di cica 500 grammi.

In relazione alla detenzione dello stupefacente l’interessato ne rivendicava la proprietà e asseriva con tono ironico che “Fa bene”. Quanto rinvenuto veniva posto sotto sequestro.

Le analisi preliminari tramite narcotest confermavano la natura stupefacente del materiale trovato, per questo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo, fatta salva la sua presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva, è stato denunciato in stato di libertà per violazione dell’articolo 73 del DPR 309/1990, relativo alla produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Proseguiranno anche nei prossimi giorni le attività tese a contrastare il fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze.

Pescara 27 gennaio 2025