Un uomo di 40 anni ha perso la vita la notte scorsa in un incidente stradale verificatosi nei pressi di Cepagatti.

L’uomo, da quando emerso da una prima ricostruzione, stava viaggiando insieme ad un amico, quando per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un albero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco il 118 e le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi.