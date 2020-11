CERCHIO. AL VIA TEST ANTIGENIGI GRATUITI SU BASE VOLONTARIA PER TUTTA LA POPOLAZIONE

Da questo pomeriggio, (venerdì 27 novembre 2020) a partire dalle 17 fino alle 19, domani dalle 9 alle 12, domenica dalle 10 alle 12 e lunedì dalle 17 alle 19, presso il teatro Comunale, verranno eseguiti i test antigenici sulla popolazione del comune di Cerchio.

Saranno a disposizione dei cittadini: Medici, OSS, Infermieri e volontari della Protezione Civile di Cerchio.

I test sono stati offerti dalla Regione Abruzzo e chi vorrà potrà effettuarli gratuitamente.

“Rimangono comunque valide anche le prenotazioni Drive – in, previste per il 1 dicembre2, HA RICORDATO IL Sindaco Gianfranco Tedeschi, “ test che si potranno effettuare a partire dalle ore 14.45, presso il gazebo allestito in piazza San Bartolomeo”.