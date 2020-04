CERCHIO, BONIFICATA DISCARICA ABUSIVA, IL SINDACO TEDESCHI: MI VERGOGNO IO PER L’AUTORE O GLI AUTORI DI QUESTO SCEMPIO

“Vorrei condividere un mia riflessione con tutti i cittadini di Cerchio ed in particolare con “gli amici agricoltori”, scrive il Sindaco Gianfranco Tedeschi. “Questa mattina un imprenditore agricolo mi ha segnalato che con la pulizia dei fossi effettuata dal Consorzio di Bonifica, sono venute fuori “queste gomme” . Come facilmente visibile, molte delle gomme ritrovate sono riconducibili a mezzi grandi e/o a mezzi agricoli.

Credo che non sfugge a nessuno il momento difficile che stiamo attraversando, e non sfugge nemmeno il grande patrimonio che abbiamo noi dal settore agricolo. Ciò premesso, convinto che non è accettabile che ancora oggi non ci sia “una diffusa cultura del rispetto delle regole ambientali”, INVITO TUTTI A COLLABORARE, per far finire questo scempio, segnalando chiunque viene visto a lasciare rifiuti di qualsiasi genere lungo le strade è peggio nel territorio fucense.

Questa battaglia possiamo vincerla “solo se siamo tutti coinvolti e convinti di stare dalla stessa parte”..

MI VERGOGNO IO PER L’AUTORE O GLI AUTORI DI QUESTO SCEMPIO