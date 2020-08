CERCHIO – GRANDE SUCCESSO PER SERGIO MEOGROSSI

IN UNA PIAZZA GREMITA LA STRAORDINARIA PERFORMANCE DELL’ATTORE

Un grande successo per l’attore cerchiese SERGIO MEOGROSSI, in occasione di una spettacolare rappresentazione dell’attore. Il Comune per il tramite del consigliere comunale delegato dott. Fabrizio Cimmino ha consegnato una targa di riconoscimento, all’attore e regista, nonchè compaesano.

“E’ tornato in scena questa sera, Sabato 8 Agosto 2020, nella splendida cornice della Chiesa SS.Giovanni e Paolo, il CERCHIESE attore teatrale di esperienza internazionale, SERGIO MEOGROSSI . A me come delegato del Sindaco, spetta in questa occasione rappresentare quanto dallo stesso scritto.

Mi sento di poter affermare che il ” fanciullo antico ” è cresciuto. H a la barba folta, l’aria intellettuale e il linguaggio forbito. Per chi lo conosce scopre un uom timido, introverso, persino un poco asociale. Poi lo guardi mentre riempie il palcoscenico con la sua minuta fisicità e ammiri un gigante. Emerge indiscutibilmente dal palcoscenico, la capacità di nascondere la sua congenita timidezza,in padronanza vera ed assoluta della scena.

SERGIO MEOGROSSI, illustre attore abruzzese , marsicano , nato a Cerchio , è un affabulatore della dizione perfetta.Riesce a declamare a memoria migliaia di passi della drammaturgia, classica, strofa dopo strofa, e poi, in un attimo diventa un fantastico vernacoliere. IL suo istrione, il suo mito, il suo maestro è stato Vittorio Gassman.”

Una grande serata, un successo aureo, dove la popolazione ha amato ancora una volta il suo illustre paesano.