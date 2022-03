CERCHIO. IL PRESIDENTE MARSILIO ED I SINDACI DEL TERRITORIO IN VISITA AI RAGAZZI UCRAINI, TEDESCHI: ABBIAMO CHIESTO UN’ AZIONE CONCRETA ALLA REGIONE, SERVE AIUTO QUALCOSA DI CONCRETO PER QUESTI RAGAZZI

Visita del presidente della giunta regionale Marco Marsilio a Cerchio, per incontrare i bambini arrivati dall’Ucraina ospiti delle strutture comunali.

Presenti, oltre al presidente della Regione Abruzzo, il consigliere Mario Quaglieri e l’assessore Guido Quintino Liris, nonché i sindaci del territorio che hanno manifestato vicinanza alla comunità cerchiese.

“Insieme abbiamo chiesto un’azione concreta decisa e sostanziale alla Regione. Non più passerelle ma atti concreti”, scrive in una nota il primo cittadino Gianfranco Tedeschi. “Serve aiuto concreto per i bambini e le famiglie che arrivano dalla tragedia della guerra e il cui orrore hanno voglia di superare. Noi, come istituzione, dobbiamo fare la nostra parte. Ringrazio il Presidente Marsilio per la presenza, al quale chiediamo un impegno significativo”.. “ Abbiamo chiesto come sindaci un’azione concreta alla Regione per aiutare queste persone che arrivano dall’Ucraina”, ha spiegato il Sindaco di Cerchio Tedeschi, “ lavorare tutti insieme per dare risposte certe ed accogliere nei migliori dei modi chi scappa dalla guerra. C’è stata disponibilità da parte del Presidente Marsilio che ringraziamo”.

Anche lo sport fa la sua parte, con l’iniziativa: “Futsal per la PACE” non si ferma… Domani in occasione del mach di coppa Italia Futsal Celano – Atletico Ciampino , saranno presenti in campo, a tifare i nostri campioni, i bambini ucraini ospitati a Cerchio… All’inizio della partita ci sarà un momento di condivisione per unire i nostri cuori ai loro e gridare insieme un’ inno alla pace! Sappiamo che è un orario scomodo e un giorno infrasettimanale, ma sarebbe bello e importante se I nostri lupetti si unissero a loro! Vi aspettiamo alle 18. 45 al palazzetto!