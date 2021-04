CERCHIO. LA PANDEMIA NON FERMA I LAVORI, IN CORSO LA REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA – STADIO COMUNALE, TEDESCHI: PRESTO PARTIRANNO ALTRE IMPORTANTI INIZIATIVE

Iniziati a Cerchio i lavori per la realizzazione del manto in erba nello stadio Comunale Giuseppe Tofani, si tratta del secondo step dell’intervento che ha visto già la realizzazione di nuovi locali sempre all’interno del complesso sportivo.

Interventi che l’Amministrazione Comunale, a guida Gianfranco tedeschi, aveva incluso nel programma elettorale e che sta portando avanti nonostante i tempi difficili legato alla Pandemia che sta rallentando ovunque le varie attività.

“In questo periodo difficile dove siamo presi quotidianamente da tante situazioni difficili legate ai problemi della Pandemia, l’Amministrazione Comunale Continua a lavorare per realizzare altre infrastrutture importanti e qualificanti per la nostra Comunità”, ha spiegato il Sindaco Gianfranco Tedeschi. “Dopo il primo intervento relativo al risparmio energetico e la realizzazione di nuovi locali al servizio delle attività sportive (sotto la Tribuna), come, promesso e programmato, iniziano i lavori per La realizzazione del manto in erba sintetica dello Stadio Comunale Giuseppe Tofani. Contiamo di chiudere tutti i lavori tra fine giugno e metà luglio 2021. Si continua e presto partiranno altre importanti iniziative . Ringrazio i cittadini di Cerchio per la fiducia”.