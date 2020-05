CERCHIO: MASCHERINE PER BAMBINI DONATE DA FERRAMENTA CIAVARELLA E ICOFER GROUP

Cerchio, (AQ). Questa mattina nei locali del comune di Cerchio alla presenza del sindaco Gianfranco Tedeschi, sono state donate delle mascherine protettive per bambini. La donazione è stata fatta dalla Ferramenta Ciavarella e da Icofer Group. L’emergenza sanitaria che ha travolto le vite di tutti noi ha messo in risalto, per l’ennesima volta, la generosità tipica del popolo italiano.