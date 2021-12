CERCHIO. RACCONTACI IL TUO NATALE CON UNA FOTO

Vivi a Cerchio? Sei in vacanza in paese durante le festività natalizie? Scatta una foto del tuo Natale e partecipa al contest fotografico.

Il Comune di Cerchio in collaborazione con l’Associazione Cultura Inabruzzo, organizzano un contest fotografico finalizzato a promuovere e valorizzare lo spirito del Natale nel territorio del borgo, per creare una memoria collettiva delle festività.

Scatta una o più foto dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 e raccontaci come è il tuo Natale, come lo vivi in casa e in paese. Non sono richieste foto professionali, ma immagini che immortalino emozioni da poter condividere ed eventualmente trasmettere alle prossime generazioni, affinché resti una traccia di ciò che è stato.

Invia il materiale all’indirizzo email comunedicerchioaq@gmail.com

Le immagini arrivate entro il 6 gennaio 2022 verranno raccolte e selezionate, e saranno utilizzate per allestire una mostra fotografica durante i giorni dedicati alle festività di Sant’Antonio Abate.

Di seguito la pagina dedicata all’evento.

Natale 2021 a Cerchio: contest fotografico