CERCHIO. RINVENUTA UNA STATUA IN BRONZO RAFFIGURANTE LA PIETÀ DURANTE GLI SCAVI PER LA RIPULITURA DEI CANALI A STRADA 15

Una statua in bronzo, raffigurante la Pietà è stata rinvenuta nei pressi di Cerchio a strada 15 nel fucino. La statua della Madonna con il Cristo Morto è riemersa durante l’operazione di ripulitura dei canali in corso in questo periodo.

Gli operai che l’hanno trovata hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine, sul posto sono arrivati i carabinieri che l’hanno messa in sicurezza. Ora si effettueranno dei controlli sulla scultura in bronzo per capire da dove arrivi.