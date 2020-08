CERCHIO. TUTTO PRONTO PER LA XXIV EDIZIONE DELLA BULLA INDULGENTIARUM

Lunedi, 24 Agosto ore 16 -APRE LA MOSTRA DEGLI ABITI DEL CORTEO STORICO DI CERCHIO —- XXIV Edizione della Bulla Indulgentiarum ———

Alle 17,30 verrà sottoscritto IL PATTO DI AMICIA – Tra il Comune di ANAGNI – CERCHIO e L’ACCADEMIA BONIFACIANA

In un crescendo di attività Culturali, sociali e ricreative, Lunedì 24 Agosto APRE LA MOSTRA DEGLI ABITI STORICI DEL CORTEO.

Il 24 Agosto ricorre la XXIV Edizione del Corteo Storico della Bulla Indungetiarum

Per sugellare l’evento sara aperta la MOSTRA DEGLI ABITI STORICI E DEL MATERIALE INERENTE L’IMPORTANTE DOCUMENTO STORICO DELLA BULLA INDULGENTIARUM.

Si tratta di un prezioso ed antico documento che fu inviato a Cerchio, nel 1300, da 16 vescovi riunitisi a Roma per volontà di Bonifacio VIII. L’evento fu ancor più enfatizzato dall’istituzione del primo Giubileo della Storia: grazie infatti alla Bulla Indulgentiarum “chiunque si fosse recato nella Chiesa di San Bartolomeo De Circolo a Cerchio, in determinate festività dell’anno, avrebbe potuto riscattarsi dai peccati (le peccata) con le indulgenze.

La Mostra degli abiti è stata egregiamente curata dal Consigliere Comunale Sig.ra Gianna D’ALTO.

Il riordino del Museo Civico e del Museo D’Arte Sagra è stato realizzato con la preziosa collaborazione della Sig.ra Patrizia POLLA figlia dell’Editore Adelmo POLLA e già in passato Presidente della Pro Loco di Cerchio.

IL SINDACO TEDESCHI : la nostra è una straordinaria Comunità, dove molti impegnano il loro tempo per un accrescimento sociale, ricreativo e culturale del paese. Diverse sono le eccellenze presenti, ed il Comune ha in programma numerose iniziative per valorizzarle.

Verrà, dopo il GEMELLAGGIO già da anni fatto con la Città di Anagni, sottoscritto unitamente all’ACCADEMIA BONIFACIANA IL PATTO DI AMICIZIA, diretto a sviluppare iniziative Culturali che coinvolgeranno le due Regioni (L’Abruzzo ed il Lazio). L’importante documento verrà sottoscritto nella sede Municipale di Cerchio, dal Sindaco di ANAGNI Avv. Natalia Daniele, dal Sindaco di Cerchio Avv. Gianfranco Tedeschi e dal RETTORE DELL’ACCADEMIA BONIFACIANA Cav. Sante De Angelis.

Si rafforza sempre di più il legame tra la Comunità di Cerchio e quella di Anagni.