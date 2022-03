CERCHIO. TUTTO PRONTO PER L’ACCOGLIENZA DI BAMBINI UCRAINI

“Accogliamo a CERCHIO – da martedì 8 Marzo 2022 i bimbi ucraini, spettatori innocenti della brutalità e disumanità del conflitto che ha stravolto la loro infanzia.”

Dall’Ucraina, martoriata dalla guerra, ci sono decine di migliaia in fuga. I più fortunati sono accompagnati dai loro genitori, altri invece li hanno persi nella follia del conflitto o sono stati costretti a separarsi da loro, rimasti a combattere per difendere il Paese. Sono già moltissime le famiglie italiane che si sono dette disponibili ad ospitare i bimbi ucraini nelle loro case. Le offerte di accoglienza si stanno moltiplicando ed il nostro Comune è in prima linea con tutte le Associazioni Locali e i tantissimi cittadini Volontari.

Domani definiremo tutte le modalità con la Prefettura e mettiamo a disposizione provvisoriamente alcuni locali :

– nr. 2 appartamenti ex castello (casa famiglia);

– Ostello Comunale grazie alla Sezione Alpini di Cerchio.

ABBIAMO BISOGNO DI TUTTO E TUTTI.

Cerchio : UNITI SI VINCE