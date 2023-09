CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE AL LICEO STATALE BENEDETTO CROCE

Grande soddisfazione per gli alunni del Liceo Benedetto Croce di Avezzano, indirizzo linguistico e di Scienze Umane.

Le classi del biennio, oltre 35 alunni,hanno partecipato agli esami di Certificazione Linguistica Cambridge attestandosi sul livello B1-B2.

Quaranta ragazzi delle classi quarte e quinte si sono particolarmente distinti per la loro bravura attestandosi in prevalenza sul livello C1 del Quadro di riferimento per la conoscenza della lingua inglese. Soddisfazione immensa per alunni,genitori, docenti e per il Dirigente Scolastico Attilio D’Onofrio.

Un sentito ringraziamento va ai docenti di Lingua Inglese, prof.ssa Doriana Turcossi ( docente di conversazione),alla prof.ssa Giovanna Giffi, al prof.Cerasoli Agostino e alla referente del progetto prof.ssa Erika Gigli che con perseveranza e competenza hanno permesso agli alunni di raggiungere un tale traguardo.