CIMITERO DI AVEZZANO, ARRIVA L’ASCENSORE PER ACCEDERE AGEVOLMENTE AL SECONDO PIANO

Cimitero di Avezzano più accessibile: tra pochissimo sarà possibile salire al secondo piano, nell’ala nuova, senza fare le scale ma usufruendo del nuovo ascensore. Sono già partiti i lavori di realizzazione con la Cosema, società consortile che si occupa della gestione, che ha fatto scattare l’iter di realizzazione. La parte interessata è quella di più recente costruzione dove sono già state montate le impalcature per i lavori. Proprio in quella zona risulta più faticoso, per chi problemi di mobilità, recarsi a porgere un doveroso saluto ai propri cari. Le scale, in alcuni casi, rappresentano delle vere e proprie barriere architettoniche, ma ora – fa sapere il comune di Avezzano – l’installazione dell’ascensore consentirà di raggiungere facilmente, senza forzo e naturalmente in forma gratuita, il piano sopraelevato, agevolando anche il trasporto di oggetti e strumenti da parte delle ditte. Un ostacolo in meno per vivere, in serenità, un momento di raccoglimento.