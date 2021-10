CINGHIALI ENTRANO IN UN CIMITERO E DEVASTANO LE TOMBE

Alcuni cinghiali hanno danneggiato parte del cimitero del comune di Rotoli , in provincia di Palermo. A fare la scoperta, alcune persone che si sono recate nel luogo di preghiera per rendere omaggio ai propri cari. Alcune tombe sono state danneggiate così come il terreno sotto il quale sono sepolti i defunti. E ancora, sono stati riscontrati grossi solchi e danni agli arredi cimiteriali. La presenza degli ungulati all’interno del cimitero era stata segnalata per la prima volta circa un mese fa dopo il ritrovamento di alcune buche, causate dal grufolare degli animali.