Cinque alunni del Liceo Croce brillano agli esami della BROOK HILL Academy

Si sono conclusi con grande soddisfazione da parte di docenti, alunni e genitori, gli esami della BROOK HILL Academy che hanno visto impegnati cinque alunni del Liceo Benedetto Croce. Già scuola CAPOFILA per il progetto Mater Academy da oltre 5 anni, il Liceo Croce aggiunge quest’anno una novità di più alto prestigio.

L’ esame di ammissione è stato superato da Asia Mosca e Pietro Rugghia del 3I, Emanuele Sgrilletti del 1 M e da Francesco Di Biagio e Vanessa Vico del 1L.

Il programma Doppio Diploma THE BROOK HILL ACADEMY, di cui il Liceo Croce detiene L’ESCLUSIVA per l’Abruzzo ed è istituto referente per il Centro e il Sud Italia, dà l’opportunità agli studenti europei di ottenere un diploma di High School dagli USA, completando simultaneamente gli studi nella scuola del paese di origine con il Diploma di Maturità.

Alla fine del percorso, gli studenti del Croce avranno, oltre al diploma italiano anche quello della High School di Los Angeles riconosciuto dall’ente certificatore Usa.

Il tutor del progetto è la prof. ssa Erika Gigli, docente di Lingua Inglese e referente anche per vari progetti specialistici. A luglio gli alunni parteciperanno al Los Angeles Summer Program che permetterà loro di vivere direttamente l’esperienza di alta formazione “Digital and personal learning experience”.

Si ringrazia il Dirigente Scolastico prof. Attilio D’Onofrio che supporta sempre tali iniziative