CIVITELLA ROVETO. INAUGURAZIONE DELLA VARIANTE “DE LA GRANGE”

La Frontiera di Chiavone:

Inaugurazione della variante “De La Grange”,

nell’ambito della manifestazione “La Frontiera di Chiavone”, che prendendo spunto dalle tematiche della frontiera tra Stato Pontificio e Regno delle Due Sicilie e del grande brigantaggio, intende promuovere storia e tradizioni e quindi l’identità del territorio ernico.

La tematica scelta per questo progetto è il cammino, un cammino sui luoghi del territorio ernico accomunati dall’essere stati teatro di vicende legate al cosiddetto grande brigantaggio post-unitario, con protagonista Luigi Alonzi, alias CHIAVONE, indiscutibilmente il leader più famoso della “resistenza” filoborbonica a ridosso della frontiera pontificia.

Il “Cammino sulla frontiera di Chiavone” toccherà diversi comuni della provincia di Frosinone per proseguire poi sul versante abruzzese.

L’itinerario di Civitella Roveto è quindi una variante di un più ampio cammino di oltre 100km.

La suddetta variante parte dalla Riserva naturale di Zompo lo Schioppo e passando per Meta, il centro abitato più alto della Valle Roveto, arriverà a Civitella Roveto punto di sosta e ristoro dell’intera tappa, da dove ripartire il giorno dopo per il ritorno al punto di partenza passando per il borgo abbandonato di Morino Vecchio.

il 10 novembre sarà rievocata la cruenta battaglia del 6 ottobre 1860 tra le truppe garibaldine guidate da Giuseppe Fanelli e i reparti borbonici del colonello prussiano De La Grange, supportato quest’ultimo da una squadra di briganti come quella del Brigante CHIAVONE.

Zaino in spalla si parte!!!!