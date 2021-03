CNA AVEZZANO: APPREZZAMENTO NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L’ACCORDO CON OPEN FIBER

Apprezziamo vivamente l’impegno profuso dall’amministrazione comunale di Avezzano, nelle persone del Sindaco Di Pangrazio e dell’Assessore al ramo Di Stefano a non veder vanificati gli sforzi sostenuti ed il lavoro condotto dal mese di gennaio 2021 ad oggi per la sottoscrizione dell’ accordo tra il Comune stesso e Open Fiber per la realizzazione di un’infrastruttura di comunicazione a banda ultralarga, è il commento riportato in una nota a firma di Francesco D’Amore, Presidente della CNA di Avezzano.

Oggi più che mai aggiunge D’Amore, si rende necessario un intervento di questa portata, a beneficio di un’intera comunità, fatta di imprese e persone sempre più impegnate in modalità di smart-working e didattica a distanza.

La richiesta CHE GIUNGE unanime da parte dell’intera popolazione, nelle varie fasce di età, i nuovi modi di concepire il lavoro, la formazione, la didattica per le scuole di ogni ordine e grado, il bisogno di città sempre più smart, come dopotutto richiesto anche dalle istituzioni nazionali ed europee per lo sviluppo socio-economico dei territori, assumono l’aspetto di un forte monito rivolto ai nostri amministratori affinchè tutti collaborino alla buona riuscita di tale progetto, peraltro a costo zero, sottolinea Fabrizio Belisari Direttore della Confederazione; e bene fanno Sindaco e Assessore a chiamare in causa e a richiedere l’appoggio di una platea quanto più vasta possibile con il diretto coinvolgimento delle imprese locali, apportando enormi benefici ad un intero tessuto imprenditoriale locale e alle famiglie.