Cocullo. La Procura indaga sull’incidente stradale in cui ha perso la vita Matteo Marcaurelio

Avezzano – La Procura di Avezzano ha avviato due fascicoli d’inchiesta per omicidio stradale e guida in stato di alterazione a seguito di un incidente avvenuto sulla provinciale 60. Nello scontro frontale tra una Jeep e un’Alfa Romeo, ha perso la vita un uomo di 36 anni, Matteo Marcaurelio, residente a Pacentro. Sembra che la donna alla guida dell’Alfa Romeo fosse sotto l’influenza di sostanze alteranti mentre guidava.

La Procura della Repubblica di Avezzano, competente territorialmente, ha aperto due fascicoli d’inchiesta in merito all’incidente stradale: uno per omicidio stradale e l’altro per guida in stato di alterazione, come procedura standard.

Tuttavia, i primi accertamenti investigativi indicano che la conducente dell’Alfa Romeo non avrebbe causato l’incidente. Nonostante ciò, la magistratura ha deciso di avviare un’indagine completa al fine di escludere ogni possibile responsabilità. Nel frattempo, il corpo della vittima, un giovane di 36 anni residente a Pacentro di nome Matteo Marcaurelio, è stato rilasciato ai suoi familiari per il funerale.

Dai primi rilievi dell’incidente, sembra che l’Alfa Romeo stesse procedendo in direzione di Cocullo, mentre la Jeep viaggiava nella direzione opposta. La vettura del giovane si è ribaltata ripetutamente dopo aver invaso la corsia opposta, e il corpo è stato sbalzato fuori dall’auto. Ulteriori indagini saranno necessarie per determinare le cause esatte dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.