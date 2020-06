COLLARMELE. INVESTIMENTI E LAVORI PUBBLICI, ULTIMI MESI DI MANDANTO IL SINDACO MOSTACCI FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

In questi ultimi mesi di mandato si moltiplicano gli sforzi per quanto riguarda gli investimenti pubblici nel programma del comune di Collarmele.

I lavori in corso per la piazza dell’orologio e per la Palestra Comunale volgono al termine e le due importanti opere verranno inaugurate in estate.

Altri importanti investimenti sono in fase avanzata, come il completo rifacimento e messa a norma del campo sportivo comunale Aleandro Antidormi che entro il mese di giugno vedrà l’approvazione del progetto definitivo esecutivo che darà poi il via alla gara di appalto. In via di approvazione anche il progetto definitivo esecutivo dell’intervento sul municipio comunale, un investimento di 700.000 euro così come la ristrutturazione della Torre Normanna e dell’antica Osteria. In progettazione inoltre c’è la strada vicinale fucense denominata stradone oltre all’intervento appena finanziato dalla Protezione Civile di mitigazione del rischio idrogeologico per la strada vicinale di Ruelle.

Infine sono iniziati lavori di pubblica illuminazione in Via Tratturo che saranno a breve terminati. Il sindaco Mostacci ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per lo sviluppo del territorio; si tratta di investimenti notevoli che movimentano oltre 2,5 milioni di euro che per un comune piccolo come il nostro sono molto significativi. Termineremo così il mandato con la consapevolezza che qualcosa di buono è stato fatto.