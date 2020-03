COLLARMELE. MOSTACCI AMMONISCE: “NON TOLLERO CHI NON HA RISPETTO PER CHI RISCHIA OGNI GIORNO”

Il sindaco Mostacci ammonisce una persona che ha postato quanto segue:

RISPOSTA DEL SINDACO TONINO MOSTACCI

Ecco cosa Non Bisogna fare in questo momento. Le mascherine, trovate dopo un lungo sforzo, sono state imbustate singolarmente da una persona con guanti e con tutte le protezioni del caso. Questo è un un’atteggiamento che manca di rispetto non a me, ma a tutte le persone che stanno rischiando giorno dopo giorno per cercare di contenere questa epidemia” Non lo accetto, mi dispiace. Da nessuno.