COLLECORVINO (PE), CAMPIONATO ITALIANO UISP di DUATHLON

La gara, che è consistita in una frazione run (3,6 iniziali e 2,4 finali) ed una frazione bici (23 km su strada) ha visto impegnati 5 atleti avezzanesi dell’ASD Briganti Triathlon: Giampaolo Pierleoni, Riccardo Tonelli, Michele Carretta, Mauro De Ioris e Moira Franchi.

Risultati enormi per tutti ma in particolare in particolare per Moira Franchi che, seppur esordiente, si è portata a casa un secondo posto di categoria (terza in assoluto!!); sorprendente anche l’ottimo secondo posto di categoria per Mauro De Ioris.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Liberato Taglieri.